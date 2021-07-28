Орел, 28 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Уголовное дело о хищении у 253 дольщиков более 350 млн рублей направлено в суд в Орловской области. Обвинительное заключение по делу утвердил первый зампрокурора региона, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя надзорного ведомства Татьяна Цуканова 28 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обманутые дольщики

Обвиняемым по делу о мошенничестве проходит директор ООО «Регионстрой». По версии следствия, он, в период с июня 2016 года по февраль 2019 года, привлек деньги граждан для строительства двух многоквартирных домов в Орле. Однако сдавать квартиры, полагают следователи, обвиняемый не намеревался.

В деле — 253 пострадавших. сумму причинённого ущерба оценивается в сумму более 350 млн рублей. Дело будет рассмтаривать Заводской районный суд Орла.