Громкое дело обманутых дольщиков довели до суда в Орле
Орел, 28 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Уголовное дело о хищении у 253 дольщиков более 350 млн рублей направлено в суд в Орловской области. Обвинительное заключение по делу утвердил первый зампрокурора региона, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя надзорного ведомства Татьяна Цуканова 28 июля.
Обвиняемым по делу о мошенничестве проходит директор ООО «Регионстрой». По версии следствия, он, в период с июня 2016 года по февраль 2019 года, привлек деньги граждан для строительства двух многоквартирных домов в Орле. Однако сдавать квартиры, полагают следователи, обвиняемый не намеревался.
В деле — 253 пострадавших. сумму причинённого ущерба оценивается в сумму более 350 млн рублей. Дело будет рассмтаривать Заводской районный суд Орла.