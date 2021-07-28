Вильнюс, , 14:48 — REGNUM Осужденный в Литве за шпионаж в пользу России политик Альгирдас Палецкис намерен обжаловать приговор. Об этом Палецкис заявил изданию «Вакаро жинёс».

«Решение суда будет обжаловано, потому что дело политизировано и основано на ложных обвинениях», — сказал он.

По его словам, утверждается, что он якобы следил за государственными чиновниками, прокурорами, однако конкретных доказательств этих действий нет.

Как сообщало ИА REGNUM, политик Альгирдас Палецкис находился в литовской тюрьме с осени 2018 года. Только в марте 2020 года литовская генпрокуратура завершила досудебное расследование и передала обвинения в отношении Палецкиса в суд.

Сам обвиняемый в своих письмах из заключения утверждает, что его пытаются таким образом сломить и добиться признательных показаний, которых он так и не дал. В апреле Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор.