Вильнюс, 28 июля 2021, 14:48 — REGNUM Осужденный в Литве за шпионаж в пользу России политик Альгирдас Палецкис намерен обжаловать приговор. Об этом Палецкис заявил изданию «Вакаро жинёс».
По его словам, утверждается, что он якобы следил за государственными чиновниками, прокурорами, однако конкретных доказательств этих действий нет.
Как сообщало ИА REGNUM, политик Альгирдас Палецкис находился в литовской тюрьме с осени 2018 года. Только в марте 2020 года литовская генпрокуратура завершила досудебное расследование и передала обвинения в отношении Палецкиса в суд.
Сам обвиняемый в своих письмах из заключения утверждает, что его пытаются таким образом сломить и добиться признательных показаний, которых он так и не дал. В апреле Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор.