Москва, 28 июля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Происходящие триумфальные события и победы в эти дни в Токио можно назвать настоящим фурором российских спортсменов, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

«Завоевание новых и новых медалей уже поставлено на поток. Другие страны. атлеты и спортивные функционеры стали свидетелями возрождения силы духа и воли к победам россиянам.

Похоже, что русскую машину уже никто не остановит: ни новые инсинуации политиков и функционеров ВАДА, ни обиженные спортсмены из других стран, ни влиятельные СМИ.

С такой динамикой завоевания наград в общем зачете Россия к началу августа может прочно закрепиться в первой тройке лидеров.

Развитие и поддержка спорта — основа социального благополучия общества. К счастью, в отличие от пенсионеров, о поддержке молодых спортсменах страна помнила всегда, оказывала значимую поддержку.

Благодаря реализации крупных социальных программ в муниципалитетах и в различных российских регионах свое плечо в поддержку их реализации подставил и частный бизнес.

Добиться успеха в нынешних условиях для российских спортсменов — настоящий подвиг. Думаю, что около 70 наград в итоге завоюют российские спортсмены. Это очень сложная, но реализуемая задача.

По-прежнему, нашими крупнейшими и сложнейшими конкурентами на спортивных помостах остаются США и Китай. Накал страстей и яростная борьба в спорте намного лучше политических распрей.

Как сообщало ИА REGNUM, российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв одержали победу над представителями Хорватии Дарией Юрак и Иваном Додигом в первом круге олимпийского турнира в смешанном парном разряде (миксте).

Читайте подробнее: Павлюченкова и Рублёв вышли в четвертьфинал Олимпиады в миксте