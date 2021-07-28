Москва, 28 июля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не контактирует ни с экс-президентом США Бараком Обамой, ни с бывшим американским лидером Джорджем Бушем-младшим. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

White House Барак Обама и Джордж Буш-младший

«В настоящий момент личных контактов не поддерживается», — сказал Песков.

Песков напомнил, что Обама некогда «был президентом США, теперь не президент США», и именно в этом состоит позиция Кремля.