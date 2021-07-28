Токио, 28 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Вопрос, который чилийский журналист Себастьян Намиас задал российскому теннисисту Даниилу Медведеву, был безобидным. Об этом 28 июля заявил сам корреспондент, представляющий чилийское издание La Tercera.

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"Произошла большая ошибка. Я думаю, меня просто не так поняли. Может, не услышали мой вопрос?» — цитирует «Телеспорт» слова представителя СМИ.

По словам Намиаса, он спросил, «чувствует ли Медведев и остальные российские олимпийцы в Токио себя жертвами нарушений предыдущих поколений нарушителей».

«То есть, считают ли они, что оказались в такой ситуации по вине других? Вот и всё. Произошло большое недопонимание. Я никого не хотел оскорбить», — подчеркнул журналист.

Он также отметил, что не называл российского теннисиста мошенником из-за того, что на форму российских спортсменов нанесены цвета флага страны.

«Это был простой вопрос, есть ли на них клеймо после допингового скандала. Я не говорил, что кто-то мошенничает», — пояснил Себастьян Намиас.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпиаде в Токио во время интервью в микст-зоне чилийский журналист поинтересовался у российского теннисиста Даниила Медведева, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские», назвав всех российских спортсменов «читерами». В свою очередь спортсмен отказался общаться и потребовал выгнать представителя СМИ из микс-зоны. Медведев также назвал также назвал журналиста провокатором и потребовал более не допускать его на свои игры и пресс-конференции.