Киев, 28 июля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В результате падения легкомоторного спортивного самолета на частный дом в Ивано-Франковской области Украины погибли четыре человека. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

(сс) Gellinger Легкомоторный самолет

«Около 13:40 (совпадает с мск) вблизи села Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего четыре человека погибли», — говорится в сообщении.

Также указывается, что затем, в 13:58 (совпадает с мск), сотрудниками спасательной службы пожар был локализован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате крушения учебного самолета Cessna 152, который находится в собственности полиции, на западе Колумбии, один человек погиб и еще один получил ранения.