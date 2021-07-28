Бишкек, 28 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. На заседании парламента Киргизии депутат Бакирдин Субанбеков потребовал от правительства организовать проверку автошкол, поскольку в последнее время в республике участились случаи дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом.

(сс) Thomas Depenbusch (Depi) Киргизия

По его словам, наиболее часто в летнее время аварии случаются на автотрассе, ведущей на озеро Иссык-Куль.

Также парламентарий отметил, что большинство ДТП происходят из-за нарушения автовладельцами правил дорожного движения, а также по вине пьяных водителей.

«За последние годы в республике открылось много частных автошкол, которые не учат должным образом. Водители не имеют достаточного опыта и покупают права», — посетовал Субанбеков.