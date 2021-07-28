Ижевск, 28 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Верховный суд Удмуртии продлил срок содержания под стражей бывшего министра строительства и экс-генерального директора ГУП «ТПО ЖКХ» Ивана Ястреба на два месяца — до 30 августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Пресс-служба бизнес-омбудсмена Удмуртии Здание Верховного суда Удмуртии

С жалобой на постановление Индустриального районного суда Ижевска о продлении меры пресечения в отношении обвиняемого обратился его защитник. Апелляционная жалоба была отклонена.

«Дальнейшее содержание обвиняемого под стражей обусловлено необходимостью в период расследования уголовного дела исключить возможность обвиняемого оказать неправомерное воздействие на участников уголовного дела, продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, Ястреб обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), в двух эпизодах по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). По версии следствия, подозреваемый незаконно получил взятки за действия, которые были направлены на заключение и скорейшую оплату договоров, а также на заключение договоров в будущем и покровительство при их исполнении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что районные больницы заключили с ГУП «ТПО ЖКХ УР» контракт на выполнение работ по строительству ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) в Ярском и Селтинском районах. Работы в установленные контрактом сроки выполнены не были, ФАПы в эксплуатацию по графику были не сданы. В отношении должностного лица унитарного предприятия возбуждено административное производство по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ («Нарушение порядка заключения, изменения контракта»). Сумма наложенных штрафов составила 60 тыс. рублей.

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