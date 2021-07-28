Ярославль, 28 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Ныне существующий проект Карабулинской развязки в Ярославле не соответствует требованиям времени, поэтому его будут переделывать. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Старые проект Карабулинской развязки

«Отдельно хотел бы остановиться на всем вам хорошо известной Карабулинской развязке. Жители ждут её много лет, но проект до сих пор не реализован. Понимаю, насколько это важный инфраструктурный объект. Правительство от него не отказалось и принимает все усилия для того, чтобы развязка появилась», — сообщил глава региона.

Сейчас у правительства Ярославской области есть два варианта реализации проекта, но какие конкретно, Дмитрий Миронов не стал пояснять, однако заметил, что реализация старого варианта Карабулинки невозможна.

«Потому что тот проект, который был изначально представлен, он на сегодняшний момент и к сегодняшнему времени он просто не соответствует… Он требует очень взвешенных решений, потому что время на месте не стоит, транспорта прибавляется, ведётся новое строительство и тот проект, который мы реализуем, он должен прослужить многие-многие года, десятилетия», — заявил Дмитрий Миронов.

Сейчас в правительстве занимаются «обоснованием инвестиций» в транспортную развязку. Губернатор уверен, что проект будет реализован.