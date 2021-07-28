Сочи, Краснодарский край, 28 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Частное нежилое строительство ограничено на территории города-курорта Сочи, решение приняли 28 июля депутаты городского собрания.

Александр Дицков ИА Красная Весна Сочи. Дагомыс

«На территории курорта запрещено возведение объектов капитального строительства нежилого назначения, за исключением следующих случаев: если объект нежилого назначения имеет максимальную площадь до 1000 кв. м; строительство объекта нежилого назначения с максимальной общей площадью более 1000 кв. м, должно быть осуществлено только, если в отношении этой территории будет проведено комплексное развитие», — пояснил в соцсетях решение горсобрания мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же, 28 июля, депутаты горсобрания Сочи приняли решение об ограничении многоэтажной жилой застройки — она будет разрешена только на территории, где осуществляется деятельность по комплексному и устойчивому развитию. Ограничено и строительство частных домов — площадь таких объектов должна составлять не более 300 кв. м, а высота не превышать 12 м. Ограничения будут действовать примерно в течение двух лет — до принятия нового Генерального плана Сочи. Таким образом власти рассчитывают решить проблему дефицита социальных объектов в города, снизить нагрузку на коммунальные сети, решить вопрос транспортного обеспечения.