Рига, 28 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Политика Латвии в отношении России ухудшилась до состояния «демонстрации голого зада с обзываниями». Об этом бывший латвийский министр иностранных дел Янис Юрканс заявил 28 июля РИА Новости.

Michael Pchelnikov Рига

Он отметил, что отношение Риги к Москве ухудшалось на протяжении всего периода независимости Латвии. Так, в 1991 году у стран ещё был «медовый месяц», но охладило ситуацию разделение жителей Латвии на граждан и неграждан.

На фоне потепления отношений между Россией и США улучшались и отношения с Латвией, но в 2007 году после выступления Владимира Путина в Мюнхене «начались проблемы», сказал Юрканс.

«Если раньше мы стояли к России спиной, то сегодня мы стоим к ней спиной, показываем голый зад, а ещё и обзываемся», — заключил экс-глава латвийской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский МИД закрыл для мэра Риги Мартиньша Стакиса возможность въезда в РФ. Это произошло после инцидента с российским флагом во время чемпионата мира по хоккею.

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