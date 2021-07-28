Минск, 28 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. На энергоблоке №2 Белорусской АЭС началась горячая обкатка реакторной установки, сообщили 28 июля в управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом».

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Отмечается, что этап горячей обкатки проверяет работу основного и вспомогательного оборудования блока, систем реакторной установки в проектных режимах эксплуатации за исключением загрузки ядерного топлива, подачи пара на турбину и выдачу электроэнергии в сеть.

«Главной целью данного этапа является подтверждение готовности оборудования и систем к этапу энергетического пуска и безопасной эксплуатации блока в течение всех предусмотренных проектом 60 лет», — сообщили в госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, Белорусскую АЭС строят по типовому российскому проекту. Первый энергоблок включили в объединенную энергосистему Белоруссии в ноябре 2020 года, а в июне 2021 года его официально ввели в промышленную эксплуатацию.

В соответствии с программой этапа предпусковых наладочных работ на втором энергоблоке БелАЭС успешно завершены гидравлические испытания и циркуляционная промывка трубопроводов и оборудования первого и второго контуров реакторной установки. Этот технологический процесс проходил при полной загрузке реактора имитаторами тепловыделяющих сборок, сообщили в минэнерго Белоруссии.

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