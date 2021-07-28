Москва, 28 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Экспорт сырья продолжает иметь ключевое значение для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Politikus.ru Михаил Делягин

«Мы от экспорта углеводородов зависим на порядок сильнее, чем зависел Советский Союз. У нас уничтожены практически все гражданские технологии. Не только высокие, но и обычные. Даже автопром у нас превращен в сборку из иностранных комплектующих, — сказал Делягин. — Экономика РФ разрушена, и ее продолжают разрушать. Потому что любое производство мешает разворовывать. Более того, в РФ предпринимаются титанические усилия для того, чтобы не допустить появления в России производств, создающих добавленную стоимость. В 2018 году был осуществлен налоговый маневр, в результате которого вся нефтепереработка России стала дотируемой за счет бюджета. Я бы не возражал, если бы в РФ убыточным стало производство водки, но почему-то решили сделать убыточным производство бензина. И более того, в следующем году этот налоговый маневр предлагается реализовать и в металлургической сфере. То есть сделать убыточным производство изделий из металла, предельно облегчив экспорт сырья».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заподозрил правительство РФ в подготовке новой приватизации.