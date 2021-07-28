Москва, , 14:39 — REGNUM На сегодняшний день вряд ли можно назвать США партнёрами России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия и США Mil.ru

«Вряд ли [США] можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты. Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению», — сказал Песков.

Он напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин «неоднократно демонстрировал политическую волю» на нормализацию отношений между двумя государствами.

При этом Песков считает отрадным тот факт, что «от [одного лишь] пикирования [обе страны] перешли к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием».