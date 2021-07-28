Чебоксары, 28 июля, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Чувашии в 2021 году в рамках распределения средств потратит 1 млрд рублей на благоустройство дворов. Это чуть меньше прошлогодних расходов, когда было выделено 1,2 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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В постановлении речь идёт о распределении субсидий из республиканской казны бюджетам муниципалитетов на благоустройство дворов и тротуаров на 2021 год. В этом году 26 муниципальных образований получат 1 млрд рублей.

В министерстве строительства Чувашии отмечают, что до 1 сентября местные власти должны заключить контракты с подрядчиками и приступить к работам, а сдать объекты — до конца 2021 года. В ведомстве особо подчёркивают, что все проекты проходят согласование с главным архитектором Чувашии.

Власти также напоминают, что в 2020 году на данные цели было выделено 1,2 млрд рублей, было благоустроено 330 объектов. Отметим, что тогда же в Чувашии по итогам прокурорских проверок мероприятий по благоустройству общественных пространств выявлено почти три десятка нарушений.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2021 года вице-премьер — министр строительства Чувашии Павел Данилов заявлял, что в республике из 204 дворовых территорий, которые планируется благоустроить в 2021 году, не объявлены контракты по 11 проектам.