Владимир, 28 июля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Во Владимирской области 28 июля подтверждено 215 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Всего в области были зарегистрированы 42 тыс. 603 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 39 тыс. 636 пациентов, в том числе 190 человек — за последние сутки.