Песков назвал неверными слова Байдена о «проблемах» у Путина
Москва, 28 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Высказывания президента США Джо Байдена о том, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть «проблемы», являются неверными по сути. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
(сс) Official White House. by David Lienemann
Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году
«Они [слова Джо Байдена], как минимум, неверны по своей сути», — сказал Песков.
Ранее Джо Байден заявил, что в распоряжении у Владимира Путина есть лишь ядерное оружие и нефть.