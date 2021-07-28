Москва, 28 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Высказывания президента США Джо Байдена о том, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть «проблемы», являются неверными по сути. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

(сс) Official White House. by David Lienemann Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году

«Они [слова Джо Байдена], как минимум, неверны по своей сути», — сказал Песков.

Ранее Джо Байден заявил, что в распоряжении у Владимира Путина есть лишь ядерное оружие и нефть.