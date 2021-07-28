Уфа, 28 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту отравления семерых человек неустановленным веществом возбуждено в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Сообщается, что днем 26 июля 2021 года в больницу г. Салавата поступила информация о том, что рядом с домом на улице Калинина семь человек находятся без сознания. Пострадавших срочно доставили в медучреждение с признаками отравления неустановленным веществом. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести в сознании.

По версии следствия, перед ухудшением самочувствия семь мужчин в возрасте от 36 до 60 лет употребили неустановленную жидкость.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в прошлом году из-за злоупотребления алкоголем скончались 744 человека.