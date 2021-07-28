Екатеринбург, 28 июля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге скончался судья Ленинского райсуда Антон Белых. Ему было 35 лет, сообщили журналистам в пресс-службе инстанции.

Normanlaw.ru Судья

Причины произошедшего официально не названы. Как пишет Накануне.Ru, Белых вёл резонансные дела. В частности, он судил художника Тимофея Радю, участников несанкционированных акций в поддержку одного из блогеров, депутата гордумы Константина Киселёва и других.

Как сообщало ИА REGNUM, судьёй в Екатеринбурге он стал 2 января 2016 года. А родился в Кургане, где и начал юридическую карьеру.