Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Петербурге 67 аварийных бригад Водоканала, оснащенных откачивающей техникой и оборудованием для извлечения посторонних предметов из патрубков и дождевых колодцев, находятся на дежурстве в ожидании сильных ливней.

(сс) jarmoluk Ливень

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Ранее ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что 28 июля днем в городе пройдут кратковременные дожди, грозы, местами ливни, возможен град, при грозе будет дуть порывистый ветер. В ряде районов города предсказанные ливни уже начались, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такая погода продержится в Северной столице до 1 августа.

Как рассказали в Водоканале, с началом ливневых дождей аварийные бригады будут совершать объезд города по заранее намеченным маршрутам для осмотра сетей водоотведения вблизи остановок общественного транспорта, станций метрополитена, крупных перекрестков и автомагистралей.

«В случае попадания в водоприемное устройство палок, веток, пластиковых бутылок, пакетов и другого мусора бригада сможет оперативно выявить засор и устранить его», — отметили в Водоканале.

На особом контроле находится Парашютная улица в Приморском районе, как наиболее «уязвимая» для подтоплений. Там установлена насосная станция мощностью 650 кубометров воды в час.

Канализация в Петербурге спроектирована с учетом интенсивности выпадающих осадков не выше 7,2 мм за 20 минут. При выпадении осадков с большей интенсивностью, но не выше 15 мм за 20 минут, возникают локальные подтопления территорий, вода на которых через 20−30 минут после окончания дождя полностью уходит. При выпадении осадков с интенсивностью выше 15 мм за 20 мин возникает переполнение канализационной системы и подтопления улично-дорожной сети. Спустя некоторое время система водоотведения принимает весь объем осадков.