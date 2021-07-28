Сегед, Венгрия, 28 июля, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Группа из пятнадцати нелегальных мигрантов при попытке перехода сербско-венгерской границы использовала против венгерских полицейских газовые баллончики для самообороны. Об этом 28 июля сообщила венгерская полиция.

Freedom House На венгерской границе

В стычке с мигрантами, которая произошла у ограждения на сербско-венгерской границе, легкие травмы получили четверо полицейских.

«Коллеги сделают все для того, чтобы сохранить общественный порядок и безопасность. Они располагают достаточными средствами и человеческими ресурсами для охраны венгерской границы», — процитировал телеканал РТС сообщение венгерской полиции.

Напомним, что в последнее время полиция Венгрии почти ежедневно задерживает сербских граждан, которые участвуют в попытках нелегальной перевозки мигрантов через венгерскую границу.