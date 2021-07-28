Москва, 28 июля, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден сможет делать более разумные заявления о российской экономике, если ему расскажут про существование в РФ мобильной связи, интернета, химии и многого другого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание Байдена о том, что экономика РФ опирается исключительно на нефть и ядерное оружие.

Ядерный синтез

«Ядерное оружие — это высокие технологии. И у нас действительно самый передовой в мире ядерный комплекс. И 80% американской атомной энергетики — это российский уран. Так что в целом это очень комплиментарное высказывание. Можно сравнить его с высказываниями людей из администрации Обамы о том, что РФ — это бензоколонка. Мне, правда, неизвестны бензоколонки, которые бы продавали сырую нефть. Но, по крайней мере, американское руководство начинает потихоньку становиться более адекватным. Я думаю, что когда кто-нибудь расскажет Байдену про существование мобильной связи, интернета, химии и других вещей, то можно будет ждать еще очередного разумного шага. Правда, не факт, что Байден сможет запомнить больше двух слов одновременно», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой сомнительных умозаключений Байдена выступил ряд российских экономистов.