Москва, 28 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Срок содержания под стражей Владимиру Дронину, который обвиняется в государственной измене, продлен Лефортовским судом Москвы. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе суда.

Шпион

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 26 июля 2021 года в отношении Дронина В. А. продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца и одни сутки, а всего до четырех месяцев, то есть до 2 октября 2021 года», — приводит сообщении пресс-службы ТАСС.

При этом ранее Дронин был арестован Севастопольским городским судом по обвинению в государственной измене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ростовский областной суд поставил точку в деле о контрабанде оборудования для С-300 на Украину. Оба фигуранта уголовного дела признаны виновными в государственной измене и шпионаже.