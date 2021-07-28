Омск, 28 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 375 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 60 099. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июля в областном оперштабе.

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В списке выздоровевших в регионе — 44 440 фамилий. За сутки выздоровели 154 омича.

Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё восемь жителей Омской области. За всё время в регионе скончались 1668 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Омской области выявили 373 носителя коронавируса, выздоровели 155 омичей, скончались восемь человек.