Красногорск, 28 июля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В общественной палате (ОП) Московской области, вероятно, не будут организовывать специальный центр, в котором в режиме онлайн можно будет наблюдать за выборами 17−19 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили непосредственно в подмосковной ОП.

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При этом специальный центр по контролю за проведением на территории региона в общественной палате будет работать. Однако вопрос о наличии в нем специальной онлайн-трансляции с избирательных участков пока даже не стоит.

«Никто нас не обеспечивал такими и возможностями, чтобы мы вели с участка (онлайн-трансляцию — прим. ИА REGNUM). Нужно «сконектить» и провести оборудование. Первый раз о таком слышу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM представитель общественной палаты Подмосковья.

Ранее в Мособлизбиркоме корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что онлайн-трансляция с избирательных участков будет доступна в Штабе общественного наблюдения. Объект будет расположен в Одинцово, по адресу: ул. Маршала Жукова, 22. Не исключено, что помимо него будут созданы филиалы штаба, где также будет весить трансляция голосования.