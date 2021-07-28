Новороссийск, Краснодарский край, 28 июля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Инвестиционный проект по строительству нового перегрузочного комплекса намерены реализовать в порту Новороссийска, стоимость объекта оценивается в 46 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края 29 июля.

Ngnovoros.ru Порт Новороссийск

«Порты Краснодарского края обеспечивают порядка 30% грузооборота России, а Новороссийский морской торговый порт сегодня — крупнейший в стране. Его развитие и модернизация — стратегическая задача. Важно, что в процессе строительства нового терминала будет существенно обновлена портовая инфраструктура порта с учетом общемировых тенденций и потребностей рынка в долгосрочной перспективе. Это позволит перевести грузы из портов сопредельных государств», — прокомментировал губернатор Александр Руппель.

В рамках проекта будут проведены работы по отсыпке новой территории, созданы два искусственных земельных участка общей площадью 6,5 га. Выход на проектную мощность запланирован на 2025 год, терминал сможет принимать не менее 12 млн тонн грузов в год. Всего до 2029 года в развитие порта Новороссийск планируется привлечь 108 млрд рублей инвестиций, мощности порта увеличить на 21,8 млн тонн в год.