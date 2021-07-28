Ижевск, 28 июля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Удмуртии по факту хищения нефти с объектов ПАО «Удмуртнефть» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). По подозрению в преступлении задержаны четверо сотрудников организации, которая выполнял ремонт скважины, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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По версии следствия, с декабря 2020 года по май 2021 года учредитель и трое сотрудников компании, выполнявшей капитальный ремонт нефтяных скважин, при проведении ремонта и похищали нефть.

В ходе расследования был проведен осмотр производственных площадок «Удмуртнефти», прошли обыски по месту жительства подозреваемых, изъяты документы, 15 цистерн с нефтепродуктами, отобраны пробы нефтепродуктов, допрашиваются свидетели.

Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее подозреваемых в краже нефти из магистрального нефтепровода задержали полицейские в Камышинском районе Волгоградской области. Топливо перевозили в скрытой цистерне, замаскированной под зерновоз.