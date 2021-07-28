Мурманск, 28 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 207 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Среди новых заболевших — 84 архангелогородца, 60 северодвинцев, 19 жителей Ленского района, 15 — Вилегодского. На лечении с COVID-19 находится 5991 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области большинство ковид-пациентов лечатся амбулаторно — в стационарах находятся 1,5 тысячи человек.