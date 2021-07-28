Красногорск, 28 июля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. На территории Московской области организуют специальный центр, в котором будет вестись онлайн-трансляция с избирательных участков во время голосования 17−19 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Московской области.

Photolure Выборы

Уточняется, что штаб общественного наблюдения во время выборов 17−19 сентября будет располагаться в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе по адресу Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22. Там же будет идти онлайн-трансляция с избирательных участков.

«Площадь — 14 тыс. квадратных метров. Вместимость — 3500 человек. При необходимости также могут быть созданы дополнительные филиалы общественного штаба на территориях. Формат видеонаблюдения и видеофиксации будет организован строго по утверждённым стандартам ЦИК РФ», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Мособлизбиркоме.