Москва, 28 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В России появится новая авиакомпания-лоукостер, её запускает S7 Group. Об этом 28 июля сообщила акционер группы, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.

Самолет

Название новой авиакомпании пока не раскрывается, однако известно, что полёты начнутся в июле 2022 года, а продажи билетов откроются уже в апреле. Парк самолётов будет состоять из Airbus 320neo на 186 кресел, при этом первые машины уже законтрактованы.

Новый лоукостер получит собственную маршрутную сеть, уже ведутся переговоры с аэропортами Казани, Новосибирска, Челябинска и других городов. Кроме того, планируются международные рейсы, в частности, в страны СНГ.

Объём инвестиций в новый проект оценивается т 2,5 млрд до 3 млрд рублей. В группе планируют окупить вложение за четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лоукостер «Победа» отказался от закупки 20 среднемагистральных самолётов нового поколения Boeing 737 MAX.