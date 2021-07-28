Москва, 28 июля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Российская сторона рассчитывает, что итоговый проект глобальной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях будет разработан в 2023 году по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом говорится сообщении МИД России, распространённом 28 июля.

ООН

Днём ранее, отметили в МИД, Россия внесла проект этого документа в Специальный комитет ООН. Он станет первым в истории универсальным договором по борьбе с киберпреступностью.

«Первая переговорная сессия спецкомитета намечена на 17−28 января 2022 года в Нью-Йорке», — уточнили в МИД.

Именно по предложению России в 2019 году создан профильный орган ООН для разработки конвенции. Предложение о её создании поддержало мировое сообщество, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что предложенная Россией конвенция будет одним из стратегических государственных ориентиров в сфере международной кибербезопасности.

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