Москва, 28 июля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Миллион вопросов, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, рассмотрен и передан в работу по региональному и функциональному направлениям. Об этом 28 июля в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

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«Они (вопросы — Прим. ИА REGNUM) тщательно все проанализированы, разобраны, розданы в работу по каждому направлению, либо по функциональному направлению, по принадлежности, либо по региональному», — пояснил вице-премьер, добавив, что за их выполнением ведётся контроль.

Чернышенко подчеркнул, что «это очень важный поток информации, который характеризует текущее отношение, состояние, к тем мероприятиям, которые реализуются правительством по достижению национальных целей».

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Как сообщало ИА REGNUM, очередную прямую линию президент РФ Владимир Путин провёл 30 июня. Она продолжалась 3 часа 44 минуты. Глава государства в свободном режиме ответил на 75 вопросов, интересующих граждан России. Ещё до начала прямой линии было получено и обработано порядка 2 млн обращений, многие из которых благодаря помощи волонтёров были решены.

Больше всего вопросов прозвучало в сфере инфраструктуры и ЖКХ, в том числе были затронуты проблемы программы «Чистая вода» и дорожного покрытия в разных регионах страны.