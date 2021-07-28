Тбилиси, 28 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Соглашение от 19 апреля между властями Грузии и оппозицией по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране, исчерпало себя. Об этом 28 июля на специальном брифинге заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Он заявил, что руководство «Мечты» объявляет соглашение «аннулированным», так как со стороны оппозиции его подписали меньше половины депутатов. Такое положение Кобахидзе назвал «оскорбительным».

»Большая половина оппозиционных депутатов до сих пор не подписала соглашение, и мы видим, что наши международные партнеры не считают нужным строго требовать от радикальной оппозиции подписать документ и выполнять его условия», — сказал лидер правящей партии.

Кобахидзе добавил, что это соглашение сыграло положительную роль для Грузии, так оно позволило прекратить «саботаж» оппозиционных депутатов, которые до этого отказывались работать в парламенте.

Напомним, соглашение от 19 апреля между властями Грузии и оппозицией было подписано, чтобы снизить напряжение между властями и оппозицией, которое возникло из-за непринятия оппозиционными партиями итогов парламентских выборов 2020 года. После этого оппозиционные депутаты прекратили бойкот парламента. Депутаты самой крупной оппозиционной фракции «Единое национальное движение» согласились работать в парламенте, но не подписали соглашение.