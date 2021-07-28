Киев, , 15:01 — REGNUM Силовой разгон протестующих в центре Киева в 2014 году мог спасти Украину от войны. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива 28 июля в своём телеграм-канале.

Майдан. Киев

Парламентарий выразил сожаление, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович не приказал разогнать участников «майдана» тяжёлой бронетехникой.

«Хоть я в 14-ом и был на «майдане» одураченный «евроинтеграцией», жаль, что у него (Януковича — ИА REGNUM) не хватило духу давить нас, тех, кто скакал как идиоты, танками и БТРами!!!», — написал Кива.

Он добавил, что в таком случае жертв могло быть больше, однако страна могла избежать войны, раздробления и колонизации.

«Осознание и здравый смысл приходит со временем. Нужно все исправлять!» — подытожил депутат.

Напомним, ранее Россия подала Европейский суд по правам человека жалобу против Украины, в которой призвала привлечь власти страны к ответственности за события 2014 года — убийства в центре Киева, убийства в Одессе и начало гражданской войны в Донбассе.

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