Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM Уральский политолог Фёдор Крашенинников стал фигурантом уголовного дела о клевете на ветерана Игната Артеменко. Об этом эксперт сообщил в Facebook.

Ветеран Великой Отечественной войны Дарья Драй © ИА REGNUM

Политолог выставил скан постановления о возбуждении дела. В тексте документа утверждается, что Крашенинников распространял в своём Telegram-канале заведомо ложные сведения, которые порочат честь и достоинство ветерана.

Некоторое время назад эксперт эмигрировал в Литву. Политолог утверждал, что им интересуются полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по делу о клевете на Игнатенко суд наказал блогера Алексея Навального.

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