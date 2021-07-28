Москва, 28 июля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Телеведущая Айза Долматова записала видеообращение к властям Индонезии с просьбой отпустить её бывшего мужа Дмитрия Анохина из тюрьмы. Ролик доступен на YouTube-канале Dmitriy Anokhin Elena Mukh с 28 июля.

Rennett Stowe Тюрьма

На видео Айза появилась вместе со своими детьми — сыном Сэмом от рэпера Гуфа и сыном от Анохина Элвисом. Телеведущая обратилась к президенту Индонезии Джоко Видодо: «Детям нужен отец. Я думаю, что вы это прекрасно понимаете, потому что сами являетесь отцом… со всем уважением, очень прошу о помиловании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшего супруга Айзы приговорили к восьми месяцам тюрьмы на острове Бали. Причиной заключения Анохина стала подделка ПЦР-тестов на коронавирус.