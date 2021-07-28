Сеул, 28 июля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai начнет выпуск компактного кроссовера Casper 15 сентября 2021 года. Об этом сообщается в тизеры, который опубликовала пресс-служба компании.

Bobaedream.co.kr Hyundai Casper

Стоит отметить, что Casper самый маленький автомобиль среди кроссоверов Hyundai. Длина модели составляет всего 3,6 м, а ширина равна 1,6 м.

По предварительной информации, новинка получит 76-сильный атмосферный двигатель объемом 1,0 л, который будет сочетаться с четырехскоростным «автоматом».

Выпускаться Casper будет на новом СП Gwangju Global Motors. В планах предприятия выпустить до конца 2021 года 12 тыс. экземпляров Casper. В 2022 году компания планирует произвести 70 тыс. кроссоверов.

Стоимость новинки составит от 8 до 10 млн вон (это примерно 512 — 640 тыс. рублей). Автомобиль поступит в продажу на южнокорейский рынок, а затем будет представлен на развивающихся рынках, включая Индию.

Ранее у российских дилеров появилась Hyundai Creta нового поколения. Новинка представлена в пяти комплектациях: Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige.

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