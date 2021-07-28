Самара, 28 июля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха до +31°С ожидается в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Pixabay.com Жара

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Сообщается, что в области объявлен «желтый» уровень опасности. С 29 по 31 июля в регионе ожидаются повышения температуры воздуха до +31°С.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендую жителям соблюдать правила безопасности.

Они не рекомендуют жителям долго оставаться на солнце, особенно без головных уборов, а также избегать повышения физической нагрузки.