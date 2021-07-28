Петрозаводск, 28 июля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Республике Карелия в настоящий момент действуют 27 лесных пожаров на общей площади 15 382,4 га. Об этом 28 июля сообщили в оперативном штабе региона. Днем ранее было зафиксировано 24 лесных пожара на площади 15 201 га.

Оперштаб Карелии Лесные пожары в Карели

Лесные пожары продолжаются в Муезерском, Калевальском, Кемском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Сортавальском, Лоухском и Лахденпохском районах Карелии.

«13 пожаров на площади 8060 га локализованы, — пояснили в оперштабе. — Увеличение общей площади возгораний произошло в том числе за счет проведения встречного отжига».

К тушению привлечены более 560 человек и около 100 единиц техники. Проводится авиапатрулирование местности.