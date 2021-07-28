Москва, 28 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Реагировать на провокационные вопросы журналистов лучше не стоит, заявил Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Carine06 Даниил Медведев

Таким образом Тарпищев прокомментировал инцидент с журналистом из Чили на Олимпиаде в Токио.

«На подобные провокационные вопросы не надо реагировать, надо молчать. Меня вот провоцировать бесполезно, — цитирует его ТАСС. — Я это уже все прошел — всю жизнь общаюсь с журналистами, и ты по себе знаешь, что есть разные. Кто-то только и занимается что провокациями. Надо быть выше».

Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпиаде в Токио во время интервью в микст-зоне чилийский журналист поинтересовался у Даниила Медведева, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские», назвав всех российских спортсменов «читерами». В свою очередь теннисист отказался общаться и потребовал выгнать представителя СМИ из микс-зоны.

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