Джакарта, 28 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Вулкан Синабунг, расположенный в провинции Северная Суматра в Индонезии, выбросил столб пепла на высоту 4500 метров, сообщает CNN Indonesia.

U.S. Geological Survey Вулкан Синабунг

Извержение вулкана произошло 28 июля в 13:20 по местному времени и длилось 12 минут 22 секунды. Вулкан начал извергать горячие облака.

Жителей Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе 5 км.

Вулкан Синабунг находится в статусе предупреждения уровня III.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии также активизировался вулкан Иль Левотолок.