Чебоксары, 28 июля, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Чувашии первая половина августа будет тёплой и сухой, а вторая половина — дождливой. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Николаева Наталия ИА REGNUM После дождя

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По предварительным данным, после двух жарких летних месяцев в августе ситуация существенно не изменится: сохранится сухая тёплая погода. По расчётам, в первую половину месяца днём будет удерживаться +27…+32 градуса, существенных осадков не ожидается.

Синоптик-любитель отмечает, что тепло сулят и погодные циклы: средняя температура августа будет на 2−3 градуса выше климатической нормы, осадков предполагается больше обычного на 40%.

По прогнозам, вторая половина месяца будет дождливой из-за приближения периода суперноволуний, пик которого придётся на середину осени. Но при этом ожидается комфортная температура: +20…+25 градусов.