Москва, , 14:14 — REGNUM Идею обязать работодателей индексировать зарплаты лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал запоздалой и предложил поднимать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

МРОТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Проблема с падением доходов граждан настолько запущена, что предложение обязать работодателей индексировать зарплаты по официальной инфляции не даст эффекта. Единственный выход — радикально поднимать зарплаты в экономике через повышение МРОТ», — полагает Миронов.

По его словам, доходы граждан падают уже лет семь и достигли уровня кризисного 2009 года.

«Если начать индексировать зарплаты по официальной инфляции, которую нам рисует Росстат, никакого эффекта не будет. Проблему нищенских зарплат надо решать радикально через повышение МРОТ до реальных величин — до 50−60 тысяч рублей», — предлагает парламентарий.

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В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) сообщили, что в ближайшие три года правительство РФ, профсоюзы и объединения работодателей могут представить новые предложения по обязательной ежегодной индексации зарплат.

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