Лондон, 28 июля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. У пациентов, получивших первую дозу вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, заметно повышается вероятность образования тромбов по сравнению с непривитыми людьми. Об этом по результатам проведённого исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet, заявила фармацевтическая фирма, сообщает Reuters.

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Так, предполагаемая частота возникновения тромбоцитопении после первой дозы составила 8,1 на миллион у привитых. При этом, по данным AstraZeneca, после второй дозы вакцины Vaxzevria, разработанной Оксфордским университетом, показатель составил 2,3 на миллион, что сопоставимо с показателем, наблюдаемым у непривитых людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае власти Словакии приостановили вакцинацию от коронавируса при помощи препарата AstraZenecа. Как заявила представитель минздрава страны Зузана Элиашова, такое решение было принято главой минздрава Словакии Владимиром Ленгварским после смерти от тромбоза 47-летней женщины, ранее привитой вакциной AstraZenecа.