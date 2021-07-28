В Уфе возбудили дело по факту мошенничества при долевом строительстве дома
Уфа, 28 июля, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту мошенничества при долевом строительстве многоквартирного жилого дома возбуждено в Уфе. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.
По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей ООО «Городские проекты» захотели похитить деньги под видом продажи квартир от застройщика. Следователи считают, что в результате были заключены договора участия в долевом строительстве жилого дом в Кировском районе Уфы с не менее чем 289 гражданами. Общая сумма сделок составила не менее 820 млн рублей.
«Однако, в последующем, условия договоров о передаче готовых квартир в установленный срок не исполнило, а денежные средства, полученные от них, похитило и использовало на свои личные нужды. В результате дольщикам причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.
Расследование дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в суд Уфы передано дело о хищении денег участников долевого строительства.