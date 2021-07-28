Уфа, 28 июля, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту мошенничества при долевом строительстве многоквартирного жилого дома возбуждено в Уфе. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей ООО «Городские проекты» захотели похитить деньги под видом продажи квартир от застройщика. Следователи считают, что в результате были заключены договора участия в долевом строительстве жилого дом в Кировском районе Уфы с не менее чем 289 гражданами. Общая сумма сделок составила не менее 820 млн рублей.

«Однако, в последующем, условия договоров о передаче готовых квартир в установленный срок не исполнило, а денежные средства, полученные от них, похитило и использовало на свои личные нужды. В результате дольщикам причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в суд Уфы передано дело о хищении денег участников долевого строительства.