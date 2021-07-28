Саранск, 28 июля, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Мордовию поступила первая партия вакцины «Спутник лайт». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Cap.ru Чувашия впервые получила вакцину «Спутник Лайт»

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Объем поступившей партии нового препарата составляет 2968 доз. В штабе напомнили, что эта вакцина однокомпонентная, не требует введения препарата несколько раз. По рекомендации Минздрава РФ, эту вакцину можно использовать гражданам, которые переболели COVID-19 и ранее не были привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июля в регионе привились от коронавируса 201 738 человек. Оба компонента антиковидного препарата получили 149 569 жителей республики, полностью завершив процесс вакцинации.