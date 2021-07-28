Москва, , 14:06 — REGNUM Заявление президента США Джо Байдена о возможности конфликта с применением оружия, который якобы могут спровоцировать кибератаки, звучит крайне агрессивно и безответственно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Кибератака

«Глава Белого Дома фактически объявляет о намерении развязать войну против стран, которые США объявят виновными в кибератаках», — возмущен Железняк.

По его словам, каждые новые громкие заявления Вашингтона относительно кибератак со стороны России не обоснованы, никаких доказательств еще ни разу не предъявили просто потому что их нет.

«Россия неоднократно предлагала США объединить усилия и вместе противодействовать киберпреступности. Об этом шла речь и на встрече двух лидеров наших стран в июне этого года. Отсутствие у США готовности к взаимодействию наводит на единственный вывод — Вашингтону не важно разобраться и найти настоящих преступников, главное — создать повод для нападок на тех, кто раздражает и официально назначен противником», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, добавил Железняк, голословные обвинения в кибератаках и запугивание американских граждан мнимой российской агрессией «позволяет Белому Дому увеличивать военный бюджет США и оправдывать свое вмешательство во внутренние дела других стран».

Вооруженный конфликт между ведущими державами может быть спровоцирован на текущем этапе скорее какими-то действиями в киберпространстве, нежели прямым военным столкновением между ними, считает президент США Джо Байден.

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