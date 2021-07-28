Тбилиси, 28 июля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Руководство правящей партии «Грузинская мечта» готово объявить досрочные выборы в парламент Грузии, если на предстоящих выборах в органы местного самоуправления партия наберёт менее 53% голосов. С таким заявлением 28 июля выступил на специальном брифинге председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что в соглашении от 19 апреля между властями Грузии и оппозицией по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране, говорится, что правящая партия обязуется провести досрочные парламентские выборы, если в ходе голосования на местных выборах наберёт менее 43%. В «Мечте» в одностороннем порядке могут повысить этот порог, если оппозиция себя поведёт соответствующим образом.

«Мы готовы объявить досрочные выборы, даже если мы получим не 43%, а менее 53% голосов, если мы увидим из поведения оппозиционных политических партий, что наша политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства», — сказал Кобахидзе.

Лидер «Мечты» отметил, что — это «добрая воля» членов партии. Рядом с трибуной во время выступления Кобахидзе стояли члены политсовета партии и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Напомним, соглашение от 19 апреля между властями Грузии и оппозицией было подписано, чтобы снизить напряжение между властями и оппозицией, которое возникло из-за непринятия оппозиционными партиями итогов парламентских выборов 2020 года.