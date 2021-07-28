Москва, 28 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В России наблюдается рост случаев конфликтов с участием иностранцев, в том числе массовых и публичных. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МВД РФ.

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«В последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые из них были массовыми и публичными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конфликты были зафиксированы в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

В ведомстве рассказали, что во время драк создавалась угроза жизни и здоровью людей, применялась сила против сотрудников полиции, блокировалось движение транспорта.

Все задержанные иностранные граждане были арестованы на 15 суток с запретом последующего въезда в страну: в случае, если они не покинут территорию России самостоятельно, то будут выдворены.