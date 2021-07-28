Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга помогут Центру инклюзивных проектов и социальной интеграции детей и взрослых с особыми потребностями «Какая разница», широкую известность которому принес скандал на детской площадке престижного жилого комплекса. Об этом 28 июля сообщила на своей странице в соцсети вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина.

(сс) PublicDomainPictures Дети

Напомним, днем 26 июля жительница комплекса «Балтийская жемчужина» устроила скандал из-за того, что ее внучку якобы напугали дети с особенностями развития. В нецензурной форме, проявляя агрессию как к детям, так и к сотрудникам Центра, местная жительница пригрозила выгнать Центр со «своей территории».

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По словам Потехиной, несмотря на то, что общественность встала на сторону сотрудников Центра, а поведением дамы заинтересовались в Следственном комитете и прокуратуре, считать конфликт локальным и исчерпанным нельзя.

«Педагоги инклюзивного образования хорошо знают: чтобы помочь особенным детям встроиться в социум, надо преодолеть множество трудностей. Требуются специальные методики обучения, хорошо подготовленные кадры, оборудованные ресурсные группы», — заметила чиновница.

Центр «Какая разница» уже сегодня помогает более чем 80 семьям, где растут дети с особенностями развития. Ещё столько же хотят попасть на их попечение.

«Ищем сейчас вместе с руководителем Центра возможности для расширения их деятельности», — подытожила Ирина Потехина.

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Напомним, после скандала на детской площадке неравнодушные люди перечислили Центру более 1,2 млн рублей всего за двое суток.